TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord kunci gitar Lagu Goyang Dua Jari Sandrina.

Lagu Goyang Dua Jari dipopulerkan Sandrina.

Lagu Goyang Dua Jari diciptakan Tjahjadi dan Ishak.

Lagu tersebut dirilis pada tahun 2008 lalu.

Chord kunci gitar Lagu Goyang Dua Jari Sandrina

[Intro]

Am F C G

Am F C G

[Verse]

Am

Kalau kamu sendiri

F

Kamu jangan sedih

C

Jangan galau jangan pusing

G

Jangan di pikirin

Am

Ayo kita happy happy

F

Kita goyang dua jari

C

Kanan kiri kanan kiri

G

Puter puter jari

[Chorus]

Am F

Ayo kita goyang dua jari

C

Biar kita happy

G

Goyang sampai pagi

Am F

Ayo kita goyang dua jari

C

Biar kita happy

G

Goyang sampai pagi

[Instrumental]

Am

Am F C G

[Verse]

Am

Kalau kamu sendiri

F

Kamu jangan sedih

C

Jangan galau jangan pusing

G

Jangan di pikirin

Am

Ayo kita happy happy

F

Kita goyang dua jari

C

Kanan kiri kanan kiri

G

Puter puter jari

[Chorus]

Am F

Ayo kita goyang dua jari

C

Biar kita happy

G

Goyang sampai pagi

Am F

Ayo kita goyang dua jari

C

Biar kita happy

G

Goyang sampai pagi

[Outro]

Am F C G

Am F C G