TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Pevita Pearce dapat pesan manis dari Arsyah Rasyid.

Diketahui, Pevita Pearce dinyatakan positif Corona.

Dia pun harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Arsyah Rasyid, pria yang dikabarkan dekat dengan Pevita Pearce pun memberikan semangat.

Pesan manis itu Arsyah tuliskan di kolom komentar unggahan Pevita di akun Instagram.

Arsyah mengaku sudah tidak sabar untuk memeluk erat Pevita Pearce usai dinyatakan sembuh dari Covid-19.

"Can’t wait to give you a big big hug once you are out pumpkin," tulis Arsyah. (Tidak sabar untuk memelukmu erat-erat usai kamu sehat).

Arsyah juga memberikan sebuah kertas bertuliskan tangan. Di kertas tersebut tertulis Kokatto. Arsyah Rasyid sendiri diketahui merupakan CEO Kokatto, perusahaan penyedia teknologi.

"Hi sayangku, remember that i love you soooooo much and yout will be better very soon! Cant wait to," tulis dalam kertas tersebut.

Kabar Pevita terkena virus corona ini juga dibenarkan oleh manajer Pevita. Namun, dia tidak menjelaskan di mana tepatnya Pevita dirawat.

“(Pevita) kena Covid-19. (Dirawat) di rumah sakit. Iya benar sekarang lagi pemulihan,” ujar manajer Pevita saat dihubungi awak media.