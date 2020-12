Chord Gitar Lagu Sanctuary Joji, Lirik Lagu Sanctuary

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Sanctuary dinyanyikan Joji.

Termasuk, lirik lagu Sanctuary dalam kunci gitar atau chord Joji.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Tepung Kanji Syahiba Saufa, Lirik Lagu Tepung Kanji

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Semua Tentang Kita Dinyanyikan Peterpan, Waktu Terasa Semakin Berlalu

[Intro]

G Cmaj7 G



[Verse 1]

G

Go ahead and bark after dark

Cmaj7

Fallen star, I'm your one call away

G

Motel halls, neon walls

Cmaj7

When night falls, I am your escape



[Pre-Chorus]

Bm Am

When you lay alone, I ache

F

Something I wanted to feel



[Chorus]

G Cmaj7

If you've been waiting for fallin' in love

Am F

Babe you don't have to wait on me

G Cmaj7

Cuz I've been aiming for Heaven above

Am F

But an angel ain't what I need



[Verse 2]

G

Not anyone, you're the one

Cmaj7

More than fun, you're the Sanctuary

G

'Cause what you want is what I want

Cmaj7

Sincerity



[Pre-Chorus]

Bm Am

Souls that dream alone lie awake

F N.C.

I'll give you something so real



[Chorus]

G Cmaj7

If you've been waiting for fallin' in love

Am F

Babe you don't have to wait on me

G Cmaj7

Cuz I've been aiming for Heaven above

Am

But an angel ain't what I need



[Bridge]

F

Hold me oh so close

Em

cuz you never know

D N.C.

Just how long our lives will be



[Chorus]

G N.C. Cmaj7

If you've been waiting for fallin' in love

Am F

Babe you don't have to wait on me

G Cmaj7

Cuz I've been aiming for Heaven above

Am F

But an angel ain't what I need



C Am G

Itulah, chord gitar Sanctuary dinyanyikan Joji, serta lirik lagu Sanctuary dalam kunci gitar atau chord Joji.

( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )