Biodata Rosiana Dewi Aktris Cantik yang Kini Menjadi Istri Handika Pratama 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut biodata Rosiana Dewi yang kini resmi menikah dengan Handika Pratama, simak awal perjalanan karier Rosiana Dewi.

Pasangan yang memiliki perbedaan usia sembilan tahun ini, menikah di Gedung Pernikahan HIS Lippo Kuningan Grand Ballroom, Jakarta Selatan.

Rosiana Dewi dan Handika Pratama sudah menjalin asmara sejak 2017, silam.

Sebelumnya, kedua pasangan ini telah menggelar acara pertunangan pada Agustus 2020, lalu.

Rosiana Dewi memiliki nama lengkap Siti Afifah Rosiana Dewi.

Aktris ini lahir di Aoki, Jepang, pada 8 Agustus 1996 lalu.

Rosiana Dewi pernah menjadi pemeran dalam sinetron Dia Bukan Cinderella.

Kemudian membintangi beberapa sinetron lainnya yang juga diproduksi SinemArt seperti Kau Yang Berasal Dari Bintang, Surat Kecil Untuk Tuhan The Series, Aisyah Putri The Series: Jilbab In Love.

Ia juga pernah menjadi pemain OB OK pada 2018, yang diproduksi oleh MNC Pictures.

Pada November 2019, ia membintangi sinetron Api & Cinta, dimana ia berperan sebagai Dr Syafa yang ditayangkan di ANTV.