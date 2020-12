Chord Gitar Lagu Bilang I Love You Souljah, Lirik Lagu Bilang I Love You

**

F Gm C F 2x C

F Gm

pesan pesan terkirim ku berharap kau tahu

C F

aku slalu merindu saat kita tak bertemu

F Gm

sinyal sinyal cintaku mengarah kepadamu

C F

harusnya kau tau ku mau kau isi hatiku

Am Dm

sempat ku berfikir sendiri ini tiada arti

A# C

namun senyum manismu bukanlah angin lalu

* Reff

F

walau ku tak bisa janji kan dunia

Gm

alam semesta dan segala isinya

C F C

tapi hatiku yakin bilang I love you

F

walau ku tak bisa janji kan dunia

Gm

alam semesta dan segala isinya

C F

tapi hatiku yakin bilang I love you

F Gm C F

Ooo lalala lalaala lalala

F

kau pernah bilang padaku yang tersayang

Gm

bahwa diriku ini satu satunya pasti

C

setiap siang dan malam memikirkan mu sayang

F

segenap hatiku hanyalah kepadamu