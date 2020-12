Chord Gitar Lagu Gala Gala Rhoma Irama, Lirik Lagu Gala Gala

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Gala Gala dinyanyikan Rhoma Irama.

Termasuk, lirik lagu Gala Gala dalam kunci gitar atau chord Rhoma Irama.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Tepung Kanji Syahiba Saufa, Lirik Lagu Tepung Kanji

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Semua Tentang Kita Peterpan, Waktu Terasa Semakin Berlalu

Capo di fret 1

Intro:

Em D

he he he he he he he eee

Am Em

ha a ha a a a ha aaa

Em D

(he he he he he he he eee)

Am Em

(ha a ha a a a ha aaa..)

Musik: Em C D Em

?)

Em

kini ku telah kembali

C

kembali padamu kasih

D

setelah lama

Em

di tinggal pergi.. iii..

Em

telah lama ku menanti

C

menanti memadu kasih

D

penuh rasanya

Em

rindu di hati.. iii..

#)

Em

ho..tiada terkira

C Em

rindu segala gala galanya..

C

ho..tiada terkira

D C

rindu segala gala gala

Em

gala galanya..(gala galanya)



Em

ho..tiada terkira

C Em

rindu segala gala galanya..

C

ho..tiada terkira

D C

rindu segala gala gala gala gala

Em

gala galanya..(gala galanya)