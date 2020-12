Chord Gitar Lagu Kuingin Kau Mati Saja Souljah, Lirik Lagu Kuingin Kau Mati Saja

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Kuingin Kau Mati Saja dinyanyikan Souljah.

Termasuk, lirik lagu Kuingin Kau Mati Saja dalam kunci gitar atau chord Souljah.

**

D A G A G A x2, D A

*

D

Baby, we’re good friends for so long

Bm

Kau bilang sayang entah benar atau bohong

G

Bilang rindu and all of your feelings

A

Do you really really mean all of those things

D

Saat ku akan berikan cintaku

Bm

You’re changing, who the hell are you?

G

Apa maksudmu hancurkan harapanku

A

Are you happy breakin my heart in two

-

G Bm

Demi dirinya kau biarkan ku menangis

G Bm

Demi dirinya kau biarkan ku menanti

G

Dan kau tak kan bisa lari

A

Karna ku ingin kau mati

* Reff

D

Ku ingin kau mati saja

Bm

Ku ingin kau pergi saja

G A

Ku tak akan menunggu, tak lagi harapkanmu

D

Ku ingin kau mati saja

Bm

Ku ingin kau pergi saja

G A

Ku tak akan menunggu, tak lagi harapkanmu

D A G D G A x2, D A

*

D

Di malam ini ku yakin, kau bersama orang lain

Bm

Semua ucapanmu kini bagai sebuah angin lalu

G

Kau bilang padaku butuh diriku tuk di sampingmu

A

Tapi kenyataanya kau tak ada di sisiku

D

Sudah lupakan, lupakan saja semua cerita

Bm

Yang terjalin, terjalin di antara kita

G

Tak sanggup lagi, diriku untuk berkata-kata

A

Karna ku ingin, ku ingin kau mati saja

-

G Bm

Demi dirinya kau biarkan ku menangis

G Bm

Demi dirinya kau biarkan ku menanti

G

Dan kau tak kan bisa lari

A B

Karna ku ingin kau mati

* Reff

E

Ku ingin kau mati saja

C#m

Ku ingin kau pergi saja

A B

Ku tak akan menunggu, tak lagi harapkanmu

E

Ku ingin kau mati saja

C#m

Ku ingin kau pergi saja

A B

Ku tak akan menunggu, tak lagi harapkanmu

* End

E

Ku ingin kau mati saja

C#m

Ku ingin kau pergi saja

A

Ku ingin kau mati saja

B

Ku ingin kau pergi saja

