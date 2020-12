Chord Gitar Lagu Sabda Cinta Iyeth Bustami, Lirik Lagu Sabda Cinta 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Sabda Cinta dinyanyikan Iyeth Bustami.

Termasuk, lirik lagu Sabda Cinta dalam kunci gitar atau chord Iyeth Bustami.

intro : E Dm E

E

E

bila cinta menyapa

Am E

keindahan surga terlukis di jiwa

E

sehari tak bersua

Am E

resah dan gelisah tiada terkira … .

F E F E

hanyalah berjumpa … jadi penawarnya

F E F E

seakan di dunia … tiada yang lainnya

E

haaa . . aaa . aaa . . aaa . . aaa …

E

bila cinta menghilang

Am E

neraka dunia seakan menjelma

E

hancur hati merana

Am E

derai air mata membasuhi dunia

F E F E

seakan semua … tiada berguna

F E F E

berkah yang dipunya … tiada nilainya

E

yee . eee . eeee …

reff :

Am E

dinding kaca bukannya batu

F Dm E

janganlah salah menaruh besi

Am E

jatuh cinta jangan terlalu

F Dm E

bila berpisah hancurlah hati . .

# )

E

cinta yang datang jangan dihadang

cinta yang hilang jangan dikenang

E

hooooo . oo . . oo . . hooo . . ooo … . oo . .

E

cinta hakiki takkan terbagi

E

cinta sejati takkan terganti

E

hooooo . oo . . oo . . hooo . . ooo … . oo . .

int : E … … . .

E - E - Dm [ 3x ] E

E

jangan kau hanyut terlalu dalam

F

cinta bisa membawamu

Dm E

… terseret arus derita

E

jangan terlalu besar mencinta

F

cinta bisa membuatmu

Dm E

… hilang hati hilang akal

kembali ke : reff . # ) . reff ( 2x )

Itulah, chord gitar Sabda Cinta dinyanyikan Iyeth Bustami, serta lirik lagu Sabda Cinta dalam kunci gitar atau chord Iyeth Bustami. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )