Chord Gitar Lagu Single Happy Oppie Andaresta, Lirik Lagu Single Happy 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Single Happy dinyanyikan Oppie Andaresta.

Termasuk, lirik lagu Single Happy dalam kunci gitar atau chord Oppie Andaresta.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Semua Tentang Kita Peterpan, Waktu Terasa Semakin Berlalu

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Pedih Last Child, Engkau yang Sedang Patah Hati

**

G D A Bm

G D A

G D

Mereka bilang aku pemilih dan kesepian

G D

Terlalu keras menjalani hidup

G F#m G

Beribu nasehat dan petuah yang diberikan

Em F#m G

Berharap hidupku bahagia

* Reff

G D

Aku baik-baik saja

A Bm

Menikmati hidup yang aku punya

G D

Hidupku sangat sempurna

A Bm

I’m single and very happy

* Reff

G D

Mengejar mimpi-mimpi indah

A Bm

Bebas lakukan yang aku suka

G D

Berteman dengan siapa saja

A Bm

I’m single and very happy

G D A Bm

G D A

G D

Mereka bilang sudah saatnya karena usia

G D

Untuk mencari sang kekasih hati

G F#m G

Tapi ku yakin akan datang pasangan jiwaku

Em F#m G

Pada waktu dan cara yang indah

G D A

I’m single and very happy

G D A

I’m single and very happy

G D A Bm

G D Bm A