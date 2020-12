Jadwal Liga Inggris Pekan 15 Fulham vs Southampton, Aston Villa vs Crystal Palace

Liga Inggris : Fulham vs Southampton

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal Liga Inggris pekan ke-15 menyajikan pertandingan menarik seperti Fulham vs Southampton, Leicester vs Man United.

Pertandingan liga Inggris pekan ke 15 akan mempertemukan laga diantaranya big match Leicester vs Man United, Sabtu (26/12/2020) pukul 19.30 WIB.

Selain Leicester vs Man United laga lain yang digelar Sabtu (26/12/2020) yakni Fulham vs Southampton, pukul 22.00 WIB digelar di kandang Fulham Craven Cottage.

Kemudian Aston Villa vs Crystal Palace, Sabtu (26/12/2020) pukul 22.00 WIB.

Berdasarkan head to head pertemuan Fulham vs Southampton, The Saint julukan Southamton punya rekor lebih baik.

Dari lima pertemuan terakhir mereka The Saint menang tiga kali, kalah sekali dan seri satu kali.

Sedanghkan jika menilik dari posisi di klasemen, lagi-lagi anak-anak asuhan Ralph Hasenhüttl jauh lebih baik.

Mohamed Salah mencoba melewati penjagaan pemain belakang lawan pada laga Liverpool vs Fulham di Stadion Anfield dalam lanjutan Liga Inggris, 11 November 2018. ((AFP/GEOFF CADDICK))

Mereka masuk jajaran klub papan yang kini berada di posisi enam klasemen dengan 24 poin.

Sedangkan Fulham malah mendekati zona degradasi berada di urutan 17 klasemen dengan poin 10

Namun dari hasil pertadingan liga Inggris pekan ke 14, Southampton baru saja menelan kekalahaan dari

Manchester City dengan skor 0 - 1.