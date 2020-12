Lesti Kejora Masuk 5 Besar Most Beautiful Women of 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lesti Kejora berhasil duduk di urutan 5 daftar wanita tercantik versi Top Beauty World (TB World). Ia sukses kalahkan Lisa BLACKPINK hingga Angelina Jolie.

Baru-baru ini jagat media sosial ramai membahas hasil survei tahunan dari Top Beauty World (TB World), Minggu (20/12/2020).

Mendekati akhir tahun, Top Beauty World pun mengumumkan 100 wanita yang dianggap memiliki wajah paling cantik.

Salah satu artis asal Indonesia bahkan tembus 5 besar The 100 Most Beautiful Women of 2020.

Artis tersebut adalah Lesti Kejora.

Pedangdut berusia 21 tahun itu berada di urutan 5 dan mendapatkan 9148 poin.

Hasil itu bahkan hanya berselisih satu poin dari Yoona Lim yang berada di posisi 4.

Member Girls Generation atau SNSD tersebut menerima 9149 poin.

Sementara itu posisi pertama diduduki artis dan model asal Turki, Hande Ercel.