Chord Gitar Lagu Eyes Blue Like the Atlantic Sista Prod Ft Subvrbs Lirik Lagu Blue Like the Atlantic

Ilustrasi. Chord Eyes Blue Like the Atlantic dinyanyikan Sista Prod Ft Subvrbs, serta lirik lagu Eyes Blue Like the Atlantic.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Eyes Blue Like the Atlantic dinyanyikan Sista Prod Feat Subvrbs.

Termasuk, lirik lagu Eyes Blue Like the Atlantic dalam kunci gitar atau chord Sista Prod Feat Subvrbs.

Dsus2

Eyes blue

G

Like the Atlantic

C

And I'm going down

F

Like the Titanic

Dsus2

Eyes blue

G

Like the Atlantic

C

And I'm going down

F

Like the Titanic

Dsus2

Eyes blue

G

Like the Atlantic

C

And I'm going down

F

Like the Titanic

Dsus2

Eyes blue

G

Like the Atlantic

C

And I'm going down

F

Like the Titanic

Dsus2

Eyes blue

G

Like the Atlantic

C

And I'm going down

F

Like the Titanic

Dsus2

Eyes blue

G

Like the Atlantic

C

And I'm going down

F

Like the Titanic

Dsus2

Eyes blue

G

Like the Atlantic

C

And I'm going down

F

Like the Titanic

Dsus2

Eyes blue

G

Like the Atlantic

C

And I'm going down

F

Like the Titanic

Itulah, chord gitar Eyes Blue Like the Atlantic dinyanyikan Sista Prod Feat Subvrbs, serta lirik lagu Eyes Blue Like the Atlantic dalam kunci gitar atau chord Sista Prod Feat Subvrbs.

( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )