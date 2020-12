Chord Gitar Lagu Kenanglah Aku Naff, Lirik Lagu Kenanglah Aku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Kenanglah Aku dinyanyikan Naff.

Serta, lirik lagu Kenanglah Aku dalam kunci gitar atau chord Naff.

[Intro] C G Am Dm C G

C G Am

Karamnya cinta ini

Dm F G

Tenggelamkanku di duka yang terdalam

C G Am

Hampa hati terasa

Dm F G

Kau tinggalkanku meski ku tak rela

F G Am

Salahkah diriku hingga saat ini

Dm F G

Ku masih mengharap kau tuk kembali

Reff

F G C

Mungkin suatu saat nanti

Dm G C

Kau temukan bahagia meski tak bersamaku

F G Am

Bila nanti kau tak kembali

Dm G

Kenanglah aku sepanjang hidupmu

[Interlude] F Em Dm G C

F Em Dm G

C G Am

Karamnya cinta ini

Dm F G

Tenggelamkanku di duka yang terdalam

C G Am

Hampa hati terasa

Dm F G

Kau tinggalkanku meski ku tak rela

F G Am

Salahkah diriku hingga saat ini

Dm F G

Ku masih mengharap kau tuk kembali

Reff

F G C

Mungkin suatu saat nanti

Dm G C

Kau temukan bahagia meski tak bersamaku

F G Am

Bila nanti kau tak kembali

Dm G

Kenanglah aku sepanjang hidupmu.. wooooo...

F G C

Mungkin suatu saat nanti

Dm G C

Kau temukan bahagia meski tak bersamaku

F G Am

Bila nanti kau tak kembali

Dm G

Kenanglah aku sepanjang hidupmu

