Chord Gitar Lagu Lonely Heart 5 Seconds Of Summer, Lirik Lagu Lonely Heart

[Intro]



One, two, three



| Bm | Bm | G | G |

[Verse 1: Luke]

Bm G

Your type of mind, so hard to find

Bm G

Native of mine, you're just my kind

Bm G

Down on my knees, I'll always follow

Bm G

I promise you until the end of time

Bm

Our house on fire, we're burnin'

G Em

We dance inside, you're hurtin'

Bm

If you leave me in the mornin'

G

I'll have such a -



[Chorus: All]

Em G A Bm

Such a lonely heart, oh woah

D G A Bm D

Such a lonely heart, oh woah (Oh woah)

G A

If you can't find another reason to stay

Bm D

Then I know I'm gonna always have a lonely, lonely, lonely, lonely

G A Bm D

Heart, oh woah (Oh woah)

Bm

Heart



Bm



[Verse 2: Luke, All, Luke & Calum]

Bm G

Your precious heart, can't watch it break (Ooh, ooh)

Bm G

So I close my eyes while you walk away, mmm (Ooh, ooh)

Bm

Can I have a second chance?



Can I have another dance?

G

Can I start another life with you? Yeah (Oh)

Bm A/C#

When I wake up in a haze and I haven't slept in days

D

You're a thousand miles away with -



[Chorus: All]

Em G A Bm

Such a lonely heart, oh woah

D G A Bm D

Such a lonely heart, oh woah (Oh woah)

G A

If you can't find another reason to stay

Bm D

Then I know I'm gonna always have a lonely, lonely, lonely, lonely

G A Bm D

Heart, oh woah (Oh woah)



[Bridge: All]

N.C.

Lonely, it ain't nothin' new



Nothin' new to me, nothin' new to you (Oh woah)



Lonely, it ain't nothin' new



Nothin' new to me, nothin' new to you

N.C.

Lonely, it ain't nothin' new



Nothin' new to me, nothin' new to you (Oh woah)



Lonely, it ain't nothin' new



Nothin' new to me, nothin' new to you



[Pre-Chorus: Luke]

G A Bm

Heart, oh-oh-oh



[Chorus: All]

G A Bm D

Such a lonely heart, oh woah (Oh woah)

G A

If you can't find another reason to stay

Bm D

Then I know I'm gonna always have a lonely, lonely, lonely, lonely

G A Bm D

Heart, oh woah (Oh woah)

Bm

Heart

