Chord Gitar Lagu Mawar Putih Inul Daratista dan Lirik Lagu Mawar Putih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Mawar Putih dinyanyikan Inul Daratista.

Termasuk, lirik lagu Mawar Putih dalam kunci gitar atau chord Inul Daratista.

Am F G Am-Bm C Dm Em ~ F ~ G ~

Am F

Sudah ada mawar putih

G Am

jangan cari yang merah

Am F

sudah punya cinta suci

G Am

jangan cari masalah

G Am

mahkota cinta ku berikan

G F

benang sari janganlah bimbang

G G-F G-Am C-Bm G-G

jaga ~ jaga ~ jaga jaga jaga ~

Am F G Am ~

setia ~

Am F

sudah ada mawar putih

G Am

jangan cari yang merah

Am F

sudah punya cinta suci

G Am

jangan cari masalah ~



Song : Am Bb [7x] Am ~

Em ~ F Am [2x]



Chorus :

Am

bunga yang mekar di taman

Em

jaga dan peliharalah ~

Em-D#m-Dm C

jangan engkau lalai terlena

Am

di petik orang ~ ~

int. Em ~ F Am

Am

kemesraan menghangatkan

Em

hati yang di landa cinta ~

Em-D#m-Dm C

awas jangan sampai terbakar

Am

panasnya dusta ~

G

jangan sampai putik berpaling

Am

kelain cinta

G

jangan sampai engkau menyesal

F G Am F Am

kemudian ~ terluka ~ merana ~

Am F

sudah ada mawar putih

G Am

jangan cari yang merah

Am F

sudah punya cinta suci

G Am

jangan cari masalah ~



Song : Am Bb [7x] Am ~

Em ~ F Am [2x]



Chorus :

Am

bunga yang mekar di taman

Em

jaga dan peliharalah ~

Em-D#m-Dm C

jangan engkau lalai terlena

Am

di petik orang ~ ~

int. Em ~ F Am

Am

kemesraan menghangatkan

Em

hati yang di landa cinta ~

Em-D#m-Dm C

awas jangan sampai terbakar

Am

panasnya dusta ~

G

jangan sampai putik berpaling

Am

kelain cinta

G

jangan sampai engkau menyesal

F G Am F Am F

kemudian ~ terluka ~ merana ~

Am F Am

terluka ~ merana ~ .

( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )