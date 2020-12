Ilustrasi - Jadwal Liga Inggris Pekan 15 Aston Villa vs Crystal Palace - Fulham vs Southampton

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Liga Inggris pekan 15 laga Fulham vs Southampton, dan Leicester vs Man United.

Laga Fulham vs Southampton, digelar di kandang Fulham Craven Cottage, Sabtu (26/12/2020) pukul 22.00 WIB digelar.

Kemudian Aston Villa vs Crystal Palace, di gelar Selhurst Park, London, Sabtu (26/12/2020) pukul 22.00 WIB.

Laga Aston Villa vs Crystal Palace, ini merupakan laga yang timnya bisa dikatakan punya kekuatan seimbang.

Dari head to head Crystal Palace memang lebih unggul. Dari 16 kali pertemuan Aston Villa menang 5 kali draw 5 kali dan kalah 6. Sedangkan Crystal Palace menang 6 kali.

Namun dalam pertemuan terakhir kedua tim di liga Inggris pada 12 Juli 2020 markas Crystal Palace, Villa Park, Birmingham, Aston VIlla menang dengan skor 0-2.

Semenatara head to head antara Fulham vs Southampton, The Saint julukan Southamton lebih unggul.

Dari lima pertemuan terakhir The Saint berhasil menang tiga kali, kalah sekali dan seri satu kali.

Menilik dari posisi di klasemen, lagi-lagi anak-anak asuhan Ralph Hasenhüttl jauh lebih baik.

Southamptonmasuk jajaran klub papan atas yang kini berada di posisi enam klasemen dengan 24 poin.