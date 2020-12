Sunpride Raih Penghargaan Best Digital Marketing Champions 2020. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Disrupsi digital dan pandemi Covid-19 telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis.

Sehingga, perusahaan dituntut untuk melakukan adaptasi dan memiliki strategi baru agar bisnisnya tetap berkelanjutan.

Di tengah masa pandemi ini, Sunpride juga secara konsisten melakukan beragam inovasi dan pemasaran digital sejalan dengan komitmen untuk menyediakan buah lokal berkualitas yang aman untuk dikonsumsi.

Pada Kamis (17/12/2020), Majalah SWA dan Business Digest (lembaga survei Grup SWA) menyelenggarakan acara webinar dan virtual awarding bertema New Strategies in Managing Customer Experience: How to Respond Digital Disruption and Pandemic Challenge.

Acara ini diselenggarakan untuk memberikan inspirasi dan sharing knowledge dari para pakar dan pimpinan perusahaan dalam mengelola perusahaan mereka untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan pandemi.

Selain itu, acara ini bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap merek-merek yang berhasil menjadi pemenang dalam dua ajang bergengsi, yaitu Indonesia Customer Experience Award dan Indonesia Best Digital Marketing Champions 2020.

Pada kesempatan tersebut Sunpride kembali berhasil menjadi Indonesia Digital Marketing Champions 2020 pada kategori FMCG (Fast Moving Consumer Good) dari SWA Group pada ajang tersebut.

Penghargaan ini merupakan hasil dari penilaian dari perusahaan yang berhasil meningkatkan kinerja bisnis berkat pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital secara tepat, cerdas dan efisien di bidang marketing dan penjualan.

Ajang penilaian oleh empat dewan juri yang ahli di bidangnya ini telah menjaring perusahaan-perusahaan yang sukses menerapkan digital marketing sehingga bisnisnya bisa terus tumbuh.

Sunpride dinilai berhak mendapatkan penghargaan bergengsi ini sebagai bentuk hasil dari komitmen dan konsistensi dalam menjalankan strategi baru terhadap kondisi pasar yang semakin kompleks di tengah tantangan pandemi COVID-19.