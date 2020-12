Tunas Honda Lampung Gelar Genio Eksis Ride

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tunas Honda Lampung Selaku Main Dealer Honda di Lampung mengadakan kegiatan Genio Eksis Ride.

Bekerjasama dengan Asosiasi Motor Honda Lampung mengajak komunitas Genio Owner Lampung untuk Joint di acara ini.

Tak hanya GEOL sebutan komunitas Genio di Lampung Tunas Honda juga mengajak komunitas Scoopy Owner Lampung dan Honda Beat Club Lampung.

Kegiatan ini berlangsung di Tunas Honda Pramuka sebagai lokasi kumpul.

20 Bikers dari gabungan 3 Komunitas tersebut join di kegiatan Genio Eksis Ride dengan tetap mentaati dan mematuhi protocol kesehatan memakai masker, menjaga jarak dan membawa handsinitizer.

Akhirnya genio ada acara offlinenya capek juga online mulu kita juga butuh refreshing dengan kawan kawan ya meski sekarang di batasi tapi happy lah, ujar Asra pencetus berdirinya Genio Owner Lampung.

kegiatan ini di lanjutkan dengan city riding kota bandar lampung sekaligus tag video kegiatan, sampai di lokasi acara yaitu holyfood cafe peserta langsung menyamtap makanan yang sudah disediakan, lalu di tutup dengan live my quiziz dan yang beruntung mendapatkan hadiah utama yaitu bro bagus dari HBCL. selamat brads.. see you event selanjutnya.(*)