3 Aktor Indonesia Ini Masuk Daftar Nominasi 100 Pria Tertampan di Dunia 2020, Siapa Saja Mereka?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Saat ini ada tiga aktor Tanah Air yang dinobatkan masuk dalam daftar 100 Pria Tertampan di dunia versi TC Candler.

Richard Kyle bersama dua aktor Indonesia berhasil masuk nominasi 100 pria tertampan di dunia 2020 versi TC Candler.

Diketahui, TC Candler setiap tahun menampilkan deretan artis baik pria atau wanita di seluruh penjuru dunia untuk masuk dalam daftar 'The 100 Most Beautiful/ The 100 Most Handsome Faces'.

Richard dan dua aktor tersebut akan melawan aktor papan atas dari Asia dan Hollywood.

Dengan begitu, aktor-aktor Tanah Air itu akan disejajarkan dengan sejumlah figur publik pria lain, yakni Leonardo DiCaprio, RM BTS, Hyun Bin, Ryan Reynold, Lee Min Ho, dan lainnya.

Artis Top Beautiful and Handsome diketahui akan rilis pada Minggu, 27 Desember 2020.

Penasaran siapa saja aktor Indonesia tersebut?

Berikut TribunStyle.com rangkum deretan poster nominasi 'The 100 Most Handsome Faces 2020' yang dilansir dari @tccadler, di antaranya.

1. Richard Kyle

Richard Kyle yang juga masuk dalam nominasi 100 pria tertampan versi TC Candler.