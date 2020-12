Chord Gitar Dendam Dalam Diam Nora Alexandra, Lirik Lagu Dendam Dalam Diam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Dendam Dalam Diam milik Nora Alexandra.

lirik lagu Dendam Dalam Diam dalam kunci gitar atau chord Nora Alexandra.

Intro : Am G F E

Am G F E

Am G

Dalam manisnya madu

F Am

Terselit juga pahit hempedu

Am G

Madu manis padamu

F Em Am

Pahitnya sungguh bagi diriku

Reff

Dm G

Suka atau pun tidak

C E Am

Aku terus memendam rasa

F G

Ingin sekali aku pergi bawa diri

Am

Tapi ke mana arah

F Em

Rasanya sudah tak kuasa lagi

Dm Em Am

Persoalan inilah yang silih berganti

G F

Hidup bersama bayangan saja

E

Oh indah hanyalah khabar

Am F G Am

Bukan yang sebenar

*)

Am G

Dendam di dalam diam

F Am

Bagaikan api membakar sekam

Am G

Senyum dalam paksaan

F Em Am

Sekadar lindung kedukaan ku

Musik : Dm G C F

Bb Em Am

Back to: Reff, *)

Outro Am F Em Am

Am-Em Am-Em Am

