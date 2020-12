Chord Gitar Lagu Amung Lathi Happy Asmara, Lirik Lagu Amung Lathi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Amung Lathi dinyanyikan Happy Asmara.

Termasuk, lirik lagu Amung Lathi dalam kunci gitar atau chord Happy Asmara.

Capo di fret 1



Intro : Dm E E-E-F-E

.

Am C

opo iseh kelingan

G Am

yen kowe tau janji

F G C Em

selawase tansah ngancani uripku

F G F E Am

ora bakal ngeliyo tresnoku



Am C

sopo sing ora weruh

G Am

yen janji diblenjani

F G C Em

kowe ngeculke aku trus malah ngeliyo

F G Am

jane kurang opo tresnoku

Reff :

F G C Em

ning lathi.. tresnamu amung ing lathi

F G Am

wis entek impi-impi malah blenjani

F G C Em

ning lathi.. tresnamu amung ing lathi

F G Am

ra ono nyatane janjimu kuwi

Musik : Am F Em Dm Em

F Em F Dm E

.

Am C

sopo sing ora weruh

G Am

yen janji diblenjani

F G C Em

kowe ngeculke aku trus malah ngeliyo

F G Am

jane kurang opo tresnoku



Reff :

F G C Em

ning lathi.. tresnamu amung ing lathi

F G Am

wis entek impi-impi malah blenjani

F G C Em

ning lathi.. tresnamu amung ing lathi

F G Am

ra ono nyatane janjimu kuwi



F G C Em

ning lathi.. tresnamu amung ing lathi

F G Am

wis entek impi-impi malah blenjani

F G C Em

ning lathi.. tresnamu amung ing lathi

F G Am

ra ono nyatane janjimu kuwi

chord gitar Amung Lathi dinyanyikan Happy Asmara, serta lirik lagu Amung Lathi dalam kunci gitar atau chord Happy Asmara.