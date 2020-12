Chord Gitar Lagu Bidadari Senja SMVLL, Lirik Lagu Bidadari Senja

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Bidadari Senja dinyanyikan SMVLL.

Termasuk, lirik lagu Bidadari Senja dalam kunci gitar atau chord SMVLL.

Baca juga: Chord Gitar Kidung Kasmaran Okid Kres dan Lirik Lagu Kidung Kasmaran

Baca juga: Chord Gitar Jaga Selalu Hatimu Seventeen dan Lirik Lagu Jaga Selalu Hatimu

Capo di fret 2

Intro C E F

C F



C F

Lagi-lagi aku tertipu oleh dunia

C

Yang membuatku kecewa

F

Dan terlantar ku di sana

C E

Tak ada guna ku banggakan

F

Habis tak sisa ku terlempar

C

Hingga ku bingung harus apa

F

Dan bagaimana ku tertawa, yeah !!

Intro C E F

C F

.

C F

Terlambat aku menyadari semua ini

C

Mata tertuju awan hitam

F

Hingga ku lupa senja disini..

C E

Kau yang tak pernah meninggalkan

F

Aku yang kini gila puji

C

Kurang rasa syukurku kini

F

Hingga ku sadar "kau bidadari"

Chorus

C F

Berungtungnya aku dapatkan dirimu

C F

Kau hanya ingin aku bahagia

C E F

Dan bila ku gundah.. kau slalu temani

C F

Hingga diskusi senja mereda, yeah !!



Intro C E F

C F



C F

Bila ku lihat senyumanmu

C

Mengingatkan pada ibuku

F

Yang selalu ingin ku bahagia

C E F

Kau lebih paham yang ku benci

C

Dan kau tidak ingin begini

F

Kau hanya ingin aku tertawa



Chorus

C F

Berungtungnya aku dapatkan dirimu

C F

Kau hanya ingin aku bahagia

C E F

Dan bila ku gundah kau slalu temani

C F

Hingga diskusi senja mereda



Interlude C F C F

C F C F



Chorus

C F

Berungtungnya aku dapatkan dirimu

C F

Kau hanya ingin aku bahagia

C E F

Dan bila ku gundah.. kau slalu temani

C F

Hingga diskusi senja mereda

C F

Berungtungnya aku dapatkan dirimu

C F

Kau hanya ingin aku bahagia

C E F

Dan bila ku gundah.. kau slalu temani

C F

Hingga diskusi senja mereda

Outro C E F

C F C

Itulah, chord gitar Bidadari Senja dinyanyikan SMVLL, serta lirik lagu Bidadari Senja dalam kunci gitar atau chord SMVLL. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )