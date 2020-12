Chord Gitar Lagu Bucin Santuy SMVLL, Lirik Lagu Bucin Santuy

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Bucin Santuy dinyanyikan SMVLL.

Termasuk, lirik lagu Bucin Santuy dalam kunci gitar atau chord SMVLL.

Capo di fret 2

Intro G Bm F Em

Am E Am D

.

G Bm F Em

hu..u..u..u

Am E Am D

hu..u.. hu..u



G Bm

pernah ku jalani

F Em

hari yang begitu indah

Am E

bersamanya.. tanpa luka

Am D

mengalir apa adanya, eyhh



G Bm

di kala ku tau

F Em

semua hanya rekayasa

Am E

harapanku semuanya sirna

Am D

pura-pura kau bahagia



Chorus

G Bm

katakan bila tak bisa

F Em

tak mau atau karna ragu

Am E

terlihat tenang ada dihadapanku

Am D

di luar kau tak sama



G Bm

katakan.. bila tak ingin

F Em Am

menyatu atau karna sesuatu

E Am

ternyata kau hadir

D (G)

bukan tuk mencintaiku



G Bm F Em

hu..uu..uu..uu

Am E Am D

hu..uu..uu..uu

.

G Bm

pernah ku bermimpi

F Em

tentang semua yang terjadi

Am E

tuk mengulang segalanya

Am D

agar kau tetap disini.. eyhhh



G Bm

di kala merintih

F Em

hati yang begitu dalam

Am E

kenanganmu.. yang slalu datang

Am D (Em)

penuhi ruang yang hampa ini

Em Bm

bucinisasi, bucinisasi

C B

bucinisasi, bucinisasi

Em E

bucinisasi, bucinisasi

Am D

bucinisasi, bucinisasi



Em Bm

biarkanlah berimajinasi

C

senyuman manis yang takkan

B

pernah kembali

Em E

lalu pembenaran lagi, kenangan lagi

Am D

menyesal diriku karna cinta

.

Int. G Bm F Em

Am E Am D E



Chorus

A C#m

katakan.. bila tak bisa

G F#m

tak mau atau karna ragu

Bm F#

terlihat tenang ada di hadapanku

Bm E

di luar kau tak sama

A C#m

katakan bila tak ingin

G F#m Bm

menyatu atau karna sesuatu

F# Bm

ternyata kau hadir

E (F#m)

bukan tuk mencintaiku



F#m C#m

bucinisasi, bucinisasi

D C#

bucinisasi, bucinisasi

F#m F#

bucinisasi, bucinisasi

Bm E

bucinisasi, bucinisasi



Outro A C#m G F#m

Bm F# Bm E A

Itulah, chord gitar Bucin Santuy dinyanyikan SMVLL, serta lirik lagu Bucin Santuy dalam kunci gitar atau chord SMVLL.