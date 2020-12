Chord Gitar Lagu Hadirnya Story Of Tomorrow, Lirik Lagu Hadirnya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Hadirnya dinyanyikan Story Of Tomorrow.

Termasuk, lirik lagu Hadirnya dalam kunci gitar atau chord Story Of Tomorrow.

Intro : C G Am

C G Am

F G C

C G Am

terpejam kedua mata ini

C G Am

tak terbayangkan dalam hidup ini

F G C

kau hadir di sini

*)

C G Am

kau cerahkan hidupku di sini

C G Am

dan kau beri ku satu arti hidup ini

F G C

kau yang terindah

Reff:

C G

terimakasih Tuhan

Am G

kau hadirkan sosok dirinya

F C

yang membuat hidupku bahagia

Am G

saat bersamanya

C G

tak henti ku bersyukur

Am G

atas kehadiran dirinya

F C

kan kuterima kekurangannya

Am G

menjadi sempurna

(C)

hanya untuknya

Musik : C G Am

C G Am

F G C

*)

C G Am

kau cerahkan hidupku disini

C G Am

dan kau beri ku satu arti hidup ini

F G C

kau yang terindah..

Reff:

C G

terimakasih Tuhan

Am G

kau hadirkan sosok dirinya

F C

yang membuat hidupku bahagia

Am G

saat bersamanya

C G

tak henti ku bersyukur

Am G

atas kehadiran dirinya

F C

kan kuterima kekurangannya

Am G

menjadi sempurna

(Am)

hanya untuknya