Chord Gitar Lagu Jangan Memilih Aku Anang Hermansyah, Lirik Lagu Jangan Memilih Aku 

chord gitar Jangan Memilih Aku dinyanyikan Anang Hermansyah.

lirik lagu Jangan Memilih Aku dalam kunci gitar atau chord Anang Hermansyah.

E A 3x B



E A E A

Terenggut hatiku terpanah asmara

A B G#m C#m

Sedih suka sirna sudah

B

Bila kau jadi milikku

C#m B A B

Memang lukaku belum sembuh semua

C#m B A

Juga dukaku belum sirna semua



G A/G

Jangan memilih aku

F# Bm

Bila kau tak sanggup setia

G

Kau tak mengerti aku

F#m Em A

Diriku yang pernah terluka



B A B

Jangan memilih aku

G#m C#m

Bila kau tak bisa setia

A

Kau tak mengerti aku

G#m F#m B E

Diriku yang pernah terluka Cinta



D G D G

Terenggut hatiku terpanah asmara

G A F#m Bm

Sedih suka sirna sudah

A

Bila kau jadi milikku

Bm A G

Memang lukaku belum sembuh semua

Bm A G A B

Juga dukaku belum sirna semua



[chorus]

A B

Jangan memilih aku

G#m C#m

Bila kau tak bisa setia

A

Kau tak mengerti aku

G#m F#m B

Diriku yang pernah terluka





G A/G

Jangan memilih aku

F# Bm

Bila kau tak sanggup setia

G

Kau tak mengerti aku

F#m Em A D

Diriku yang pernah terluka cinta



[int] C Bm Em Am D G



ku pernah terluka



C Bm Em



Am Bm

Hasrat ini mau hati

A B

Tak mau pisah darimu





[chorus]

A B

Jangan memilih aku

G#m C#m

Bila kau tak bisa setia

A

Kau tak mengerti aku

G#m F#m B

Diriku yang pernah terluka



A B

Jangan memilih aku

G#m C#m

Bila kau tak bisa setia

A

Kau tak mengerti aku

G#m F#m C#m

Diriku yang pernah terluka

A

Kau tak mengerti aku

G#m F#m B E

Diriku yang pernah terluka cinta

