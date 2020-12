Chord Gitar Lagu Wonosari Mbagi Ati Didik Budi, Lirik Lagu Wonosari Mbagi Ati

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Wonosari Mbagi Ati dinyanyikan Didik Budi.

Termasuk, lirik lagu Wonosari Mbagi Ati dalam kunci gitar atau chord Didik Budi.

Baca juga: Chord Gitar Kidung Kasmaran Okid Kres dan Lirik Lagu Kidung Kasmaran

Baca juga: Chord Gitar Jaga Selalu Hatimu Seventeen dan Lirik Lagu Jaga Selalu Hatimu

Capo di fret 4

Intro : A Dm G C G

C G Am G

kudu tak goleki ning ngendi

F G C

janjimu sing wingi ngancani

A Dm

gek opo mungkin awakmu wis lali

G C G

cobo dadi aku we bakale loro ati



C G Am G

yen tak fikir kabeh salahku

F G C

ku mbukak ati kanggo sliramu

A Dm

sing jelas isomu mung gawe loro atiku

G C

cukup reti kowe kabeh tingkah lakumu



Int. F-Em-F-Em C

.

Reff :

F Dm

ning wonosari iki kowe lungo mbagi ati

G C

loroku sing wingi.. isih tak tambani

A Dm

saiki we teko.. mung nambahi loro

G C

Gusti kulo pun ikhlas legowo

Musik : F Dm G C

A Dm G C G

.

C G Am G

yen tak fikir kabeh salahku

F G C

ku mbukak ati kanggo sliramu

A Dm

sing jelas isomu mung gawe loro atiku

G C C7

cukup reti kowe kabeh tingkah lakumu

Reff :

F Dm.

ning wonosari iki, kowe lungo mbagi ati

G C

loroku sing wingi isih tak tambani

A Dm

saiki we teko mung nambahi loro

G C C7

Gusti kulo pun ikhlas legowo



F Dm

ning wonosari iki kowe lungo mbagi ati

G C

loroku sing wingi isih tak tambani

A Dm

saiki we teko mung nambahi loro

G C

Gusti kulo pun ikhlas legowo

G C

Gusti kulo pun ikhlas legowo

Itulah, chord gitar Wonosari Mbagi Ati dinyanyikan Didik Budi, serta lirik lagu Wonosari Mbagi Ati dalam kunci gitar atau chord Didik Budi. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )