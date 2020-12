Download Lagu MP3 Lets Dance Together Melly Goeslaw, Streaming MP3 Melly Goeslaw

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, download lagu MP3 Lets Dance Together dinyanyikan Melly Goeslaw di Spotify.

Kamu bisa unduh lagu atau streaming MP3 Lets Dance Together.

Berikut, lirik lagu Lets Dance Together MP3 dinyanyikan Melly Goeslaw.

Let's dance together

Get on the dance floor

The party won't start

If you stand still like that

Let's dance together

Let's party and turn off the lights

Berdiri semua

Di ruang yang redup

Bercahaya bagai kilat

Aku dan yang lain

Menikmati semua

Irama berderap kencang

Tak ada gundah

Hilang semua penat di dada

Lihat DJ memainkan musik

Disko dimulai

Link streaming Lets Dance Together

Itulah, download lagu MP3 Lets Dance Together dinyanyikan Melly Goeslaw di Spotify serta streaming MP3 Lets Dance Together. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )