Chord Gitar Lagu Aku Ingin Engkau Tahu Tegar Septian, Lirik Lagu Aku Ingin Engkau Tahu 

Intro Em C G D

Em C G D

.

G

kini cintapun hadir

G

membawa kenangan terindah

Em

yang telah lama hilang kembali

Am D

betapa hatiku.. hmm

G

inginkan dirimu



G

ku teringat saat bersamamu waktu itu

Em

duduk bercanda tawa tanpa henti

Am D

itu hal yang terindah.. ooh

G

di dalam hidupku



Chorus

Em C

aku ingin engkau tahu

G D

indahnya hariku.. bila di sampingmu

Em C

takkan pernah ada yang mampu

G D

mengganti dirimu.. di dalam hatiku

Em C

bila nanti kau bersamaku

G D

ku pastikan jaga.. cinta ini untukmu



G

maafkanlah aku.. kini baru ku sadari

Em

hanya dirimu satu untukku

Am D

akan ku buktikan

G

tulusnya cintaku



Chorus

Em C

aku ingin engkau tahu

G D

indahnya hariku.. bila disampingmu

Em C

takkan pernah ada yang mampu

G D

mengganti dirimu.. di dalam hatiku

Em C

bila nanti kau bersamaku

G D

ku pastikan jaga.. cinta ini untukmu



Int. Em C G D

Em C G D

.

Chorus

Em C

aku ingin engkau tahu

G D

indahnya hariku.. bila di sampingmu

Em C

takkan pernah ada yang mampu

G D

mengganti dirimu.. di dalam hatiku

Em C

bila nanti kau bersamaku

G D

ku pastikan jaga.. cinta ini untukmu



Em C

aku ingin engkau tahu

G D

indahnya hariku.. bila di sampingmu

Em C

takkan pernah ada yang mampu

G D

mengganti dirimu.. di dalam hatiku

Em C

bila nanti kau bersamaku

G D

ku pastikan jaga.. cinta ini untukmu



Outro Em C G D

