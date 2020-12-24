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Chord Gitar Lagu Already Gone Brett Dennen, Lirik Lagu Already Gone

Simak, chord gitar Already Gone dinyanyikan Brett Dennen. Termasuk, lirik lagu Already Gone dalam kunci gitar atau chord Brett Dennen.

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Ilustrasi. Chord Already Gone dinyanyikan Brett Dennen, serta lirik lagu Already Gone. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Already Gone dinyanyikan Brett Dennen.

Termasuk, lirik lagu Already Gone dalam kunci gitar atau chord Brett Dennen.

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[Intro]
e B G D A E
e B G D A E
 
[Verse 1]
E*
No time for coffee or conversation
                                 A    E*
Get the feeling I stay too long,   Suspicious eyes at the subway station
N.C.
Bye bye, I'm already gone
N.C
Bye bye, I'm already gone
 
e B G D A E 
 
[Verse 2]
E*
I went down to Tallahassee
                            A   E*
Pink flamingos on the lawn,     Girls were rough and the boys were nasty
N.C.
Bye bye, I'm already gone
N.C.
Bye bye, I'm already gone
 
E   A   E   A   E A 
 
[Pre-Chorus]
   A                         E
So pay the rent, don't need no evidence
    A                    B
I'm history, I can't get free
 
[Chorus]
 
      Already gone                Already gone
e B G D A E X2

[Verse 3]
E*
Ended up in Okeechobee
                                    A   E*
Got in shape and grew my hair long,     Made some friends singing karaoke
N.C.
Bye bye, I'm already gone
N.C.
Bye bye, I'm already gone
 
e B G D A E

[Pre-Chorus]
   A                         E
So pay the rent, don't need no evidence
    A                    B
I'm history, I can't get free
 
[Chorus]
 
      Already gone                Already gone

e B G D A E X2

[Guitar Solo]
 
[Bridge]
A*
   No time for coffee or conversation
 
e B G D A E
A*                                         B
   Roll down the window and let me taste iiit
 
I'm already, I-I'm already
                           E
I-I'm already, I'm already gone!
 
[Chorus]
 
      Already gone                Already gone

e B G D A E X4

Itulah, chord gitar Already Gone dinyanyikan Brett Dennen, serta lirik lagu Already Gone dalam kunci gitar atau chord Brett Dennen.

( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )

 
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Tribunlampung.co.id
No time for coffee or conversation 
Get the feeling I stay too long
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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung
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