Chord Gitar Lagu Already Gone Brett Dennen, Lirik Lagu Already Gone

[Intro]

e B G D A E



e B G D A E



[Verse 1]

E * No time for coffee or conversation

A E * Get the feeling I stay too long, Suspicious eyes at the subway station

N.C.

Bye bye, I'm already gone

N.C

Bye bye, I'm already gone

e B G D A E

[Verse 2]

E * I went down to Tallahassee

A E * Pink flamingos on the lawn, Girls were rough and the boys were nasty

N.C.

Bye bye, I'm already gone

N.C.

Bye bye, I'm already gone

E A E A E A

[Pre-Chorus]

A E So pay the rent, don't need no evidence

A B I'm history, I can't get free

[Chorus]

Already gone Already gone e B G D A E X2



[Verse 3]

E * Ended up in Okeechobee

A E * Got in shape and grew my hair long, Made some friends singing karaoke

N.C.

Bye bye, I'm already gone

N.C.

Bye bye, I'm already gone

e B G D A E



[Pre-Chorus]

A E So pay the rent, don't need no evidence

A B I'm history, I can't get free

[Chorus]

Already gone Already gone

e B G D A E X2



[Guitar Solo]

[Bridge]

A * No time for coffee or conversation

e B G D A E

A * B Roll down the window and let me taste iiit

I'm already, I-I'm already

E I-I'm already, I'm already gone!

[Chorus]