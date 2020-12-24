Chord Gitar
Chord Gitar Lagu Already Gone Brett Dennen, Lirik Lagu Already Gone
Simak, chord gitar Already Gone dinyanyikan Brett Dennen. Termasuk, lirik lagu Already Gone dalam kunci gitar atau chord Brett Dennen.
YouTube
Ilustrasi. Chord Already Gone dinyanyikan Brett Dennen, serta lirik lagu Already Gone.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Already Gone dinyanyikan Brett Dennen.
Termasuk, lirik lagu Already Gone dalam kunci gitar atau chord Brett Dennen.
Baca juga: Chord Gitar Kidung Kasmaran Okid Kres dan Lirik Lagu Kidung Kasmaran
Baca juga: Chord Gitar Jaga Selalu Hatimu Seventeen dan Lirik Lagu Jaga Selalu Hatimu
[Intro] e B G D A E
e B G D A E
[Verse 1] E* No time for coffee or conversation A E* Get the feeling I stay too long, Suspicious eyes at the subway station N.C. Bye bye, I'm already gone N.C Bye bye, I'm already gone e B G D A E [Verse 2] E* I went down to Tallahassee A E* Pink flamingos on the lawn, Girls were rough and the boys were nasty N.C. Bye bye, I'm already gone N.C. Bye bye, I'm already gone E A E A E A [Pre-Chorus] A E So pay the rent, don't need no evidence A B I'm history, I can't get free [Chorus] Already gone Already gone e B G D A E X2
[Verse 3] E* Ended up in Okeechobee A E* Got in shape and grew my hair long, Made some friends singing karaoke N.C. Bye bye, I'm already gone N.C. Bye bye, I'm already gone e B G D A E
[Pre-Chorus] A E So pay the rent, don't need no evidence A B I'm history, I can't get free [Chorus] Already gone Already gone
e B G D A E X2
[Guitar Solo] [Bridge] A* No time for coffee or conversation e B G D A E
A* B Roll down the window and let me taste iiit I'm already, I-I'm already E I-I'm already, I'm already gone! [Chorus] Already gone Already gone
e B G D A E X4
Itulah, chord gitar Already Gone dinyanyikan Brett Dennen, serta lirik lagu Already Gone dalam kunci gitar atau chord Brett Dennen.
( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )
Tags
chord gitar
chord dan lirik
Chord Gitar dan Lirik Lagu
chord lagu
Chord Gitar Lagu Already Gone
Chord Brett Dennen
Brett Dennen Chord
Lagu Brett Dennen
Lirik Lagu Already Gone
Tribunlampung.co.id
No time for coffee or conversation
Get the feeling I stay too long
Berita Terkait :#Chord Gitar
|Chord Gitar Lagu Easy Love Lauv, Lirik Lagu Easy Love
|Chord Gitar Lagu Message In A Bottle The Police, Lirik Lagu Message In A Bottle
|Chord Gitar Lagu Wake Up EDEN, Lirik Lagu Wake Up
|Chord Gitar Lagu Roxanne The Police, Lirik Lagu Roxanne
|Chord Gitar Lagu Every Breath You Take The Police, Lirik Lagu Every Breath You Take
Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung