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Chord Gitar Lagu Everytime Britney Spears, Lirik Lagu Everytime

Simak, chord gitar Everytime dinyanyikan Britney Spears. Termasuk, lirik lagu Everytime dalam kunci gitar atau chord Britney Spears.

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AFP
Ilustrasi. chord gitar Everytime dinyanyikan dinyanyikan Britney Spears serta lirik lagu Everytime. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Everytime dinyanyikan Britney Spears.

Termasuk, lirik lagu Everytime dalam kunci gitar atau chord Britney Spears.

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**
C G C Am

C      G
Notice me
C       Am
Take my hand
C       G
Why are we
C         Am
Strangers When
Em           C
Our love was strong
Em        F      (G)
Why carry on without me?

* Reff

          C            G            Am
Everytime I try to fly I fall
            Em              F
Without my wings I feel so small
           G
I guess I need you, baby
C               G             Am
And everytime I see you in my dreams
            Em                  F
I see your face; it's haunting me
           G
I guess I need you, baby.

I'll make believe
That you are here
It's the only way
I see clear
What have I done?
You seem to move on easy

* Reff

          C            G            Am
Everytime I try to fly I fall
            Em              F
Without my wings I feel so small
           G
I guess I need you, baby
C               G             Am
And everytime I see you in my dreams
            Em                  F
I see your face; it's haunting me
           G
I guess I need you, baby.

**
Am     C                G
     I may have made it rain
Em
Please forgive me
Am     C                   G
    My weakness caused you pain
         Em
And this song's my sorry

Instrumental (x2)
C G C Am

**
Em         C
At night I pray
Em              F        (G)
That soon your face will fade away
[(G)]

* Reff
          C            G            Am
Everytime I try to fly I fall
            Em              F
Without my wings I feel so small
           G
I guess I need you, baby
C               G             Am
And everytime I see you in my dreams
            Em                  F
I see your face; it's haunting me
           G
I guess I need you, baby

* End

C G Am Em F G  C

Itulah, chord gitar Everytime dinyanyikan Britney Spears serta lirik lagu Everytime dalam kunci gitar atau chord Britney Spears. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )

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Our love was strong
Why carry on without me
Everytime I try to fly I Fall
Tribunlampung.co.id
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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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