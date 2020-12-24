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Chord Gitar Lagu Everytime Britney Spears, Lirik Lagu Everytime
Simak, chord gitar Everytime dinyanyikan Britney Spears. Termasuk, lirik lagu Everytime dalam kunci gitar atau chord Britney Spears.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Everytime dinyanyikan Britney Spears.
Termasuk, lirik lagu Everytime dalam kunci gitar atau chord Britney Spears.
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**
C G C Am
C G
Notice me
C Am
Take my hand
C G
Why are we
C Am
Strangers When
Em C
Our love was strong
Em F (G)
Why carry on without me?
* Reff
C G Am
Everytime I try to fly I fall
Em F
Without my wings I feel so small
G
I guess I need you, baby
C G Am
And everytime I see you in my dreams
Em F
I see your face; it's haunting me
G
I guess I need you, baby.
That you are here
It's the only way
I see clear
What have I done?
You seem to move on easy
* Reff
C G Am
Everytime I try to fly I fall
Em F
Without my wings I feel so small
G
I guess I need you, baby
C G Am
And everytime I see you in my dreams
Em F
I see your face; it's haunting me
G
I guess I need you, baby.
**
Am C G
I may have made it rain
Em
Please forgive me
Am C G
My weakness caused you pain
Em
And this song's my sorry
Instrumental (x2)
C G C Am
**
Em C
At night I pray
Em F (G)
That soon your face will fade away
[(G)]
* Reff
C G Am
Everytime I try to fly I fall
Em F
Without my wings I feel so small
G
I guess I need you, baby
C G Am
And everytime I see you in my dreams
Em F
I see your face; it's haunting me
G
I guess I need you, baby
* End
C G Am Em F G C
Itulah, chord gitar Everytime dinyanyikan Britney Spears serta lirik lagu Everytime dalam kunci gitar atau chord Britney Spears. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )
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Our love was strong
Why carry on without me
Everytime I try to fly I Fall
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