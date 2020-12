Chord Gitar Lagu Ibu New Sakha, Lirik Lagu Ibu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Ibu dinyanyikan New Sakha.

Termasuk, lirik lagu Ibu dalam kunci gitar atau chord New Sakha.

Baca juga: Chord Gitar Kidung Kasmaran Okid Kres dan Lirik Lagu Kidung Kasmaran

Baca juga: Download Lagu MP3 Salah Tapi Baik Cakra Khan, Streaming MP3 Salah Tapi Baik

Intro : Am Em D E

Am G Am G

F E

Am G F Dm

C G D C



Am

Sebening Tetesan Embun Pagi

C G

Secerah Sinarnya Mentari

Dm Am

Bila Ku Tatap Wajahmu Ibu

E

Ada Kehangatan Di Dalam Hatiku



Am

Air Wudhu Selalu Membasahimu

C G

Ayat Suci Selalu Di Kumandangkan

Dm Am

Suara Lembut Penuh Keluh Dan Kesah

E Am

Berdoa Untuk Putra Putrinya



Reff:

Am Dm

Oh Ibuku Engkaulah Wanita

E Am

Yang Ku Cinta Selama Hidupku

Dm Am

Maafkan Anakmu Bila Ada Salah

E Am

Pengorbananmu Tanpa Balas Jasa



Am Dm

Ya Allah Ampuni Dosanya

E Am

Sayangilah Seperti Menyayangiku

Dm Am

Berilah Ia Kebahagiaan

E Am

Di Dunia Juga Di Akhirat

Itulah, chord gitar Ibu dinyanyikan New Sakha, serta lirik lagu Ibu dalam kunci gitar atau chord New Sakha. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )