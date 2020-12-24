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Chord Gitar Lagu Ibu New Sakha, Lirik Lagu Ibu
Simak, chord gitar Ibu dinyanyikan New Sakha. Termasuk, lirik lagu Ibu dalam kunci gitar atau chord New Sakha.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Ibu dinyanyikan New Sakha.
Termasuk, lirik lagu Ibu dalam kunci gitar atau chord New Sakha.
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Intro : Am Em D E
Am G Am G
F E
Am G F Dm
C G D C
Am
Sebening Tetesan Embun Pagi
C G
Secerah Sinarnya Mentari
Dm Am
Bila Ku Tatap Wajahmu Ibu
E
Ada Kehangatan Di Dalam Hatiku
Am
Air Wudhu Selalu Membasahimu
C G
Ayat Suci Selalu Di Kumandangkan
Dm Am
Suara Lembut Penuh Keluh Dan Kesah
E Am
Berdoa Untuk Putra Putrinya
Reff:
Am Dm
Oh Ibuku Engkaulah Wanita
E Am
Yang Ku Cinta Selama Hidupku
Dm Am
Maafkan Anakmu Bila Ada Salah
E Am
Pengorbananmu Tanpa Balas Jasa
Am Dm
Ya Allah Ampuni Dosanya
E Am
Sayangilah Seperti Menyayangiku
Dm Am
Berilah Ia Kebahagiaan
E Am
Di Dunia Juga Di Akhirat
Itulah, chord gitar Ibu dinyanyikan New Sakha, serta lirik lagu Ibu dalam kunci gitar atau chord New Sakha. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )
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Oh Ibuku Engkaulah Wanita
Yang Ku Cinta Selama Hidupku
Maafkan Anakmu Bila Ada Salah
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