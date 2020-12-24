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Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Ibu New Sakha, Lirik Lagu Ibu

Simak, chord gitar Ibu dinyanyikan New Sakha. Termasuk, lirik lagu Ibu dalam kunci gitar atau chord New Sakha.

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Ilustrasi. chord gitar Ibu dinyanyikan New Sakha serta lirik lagu Ibu. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Ibu dinyanyikan New Sakha.

Termasuk, lirik lagu Ibu dalam kunci gitar atau chord New Sakha.

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Intro : Am Em D  E
        Am G  Am G
        F E
        Am G  F Dm
        C G  D  C

    Am
Sebening Tetesan Embun Pagi
         C            G
Secerah Sinarnya Mentari
     Dm                Am
Bila Ku Tatap Wajahmu Ibu
    E
Ada Kehangatan Di Dalam Hatiku

    Am
Air Wudhu Selalu Membasahimu
     C                   G
Ayat Suci Selalu Di Kumandangkan
   Dm                        Am
Suara Lembut Penuh Keluh Dan Kesah
       E                Am
Berdoa Untuk Putra Putrinya

Reff:
        Am              Dm
     Oh Ibuku Engkaulah Wanita
      E            Am
     Yang Ku Cinta Selama Hidupku
             Dm           Am
     Maafkan Anakmu Bila Ada Salah
               E                 Am
     Pengorbananmu Tanpa Balas Jasa

      Am                 Dm
     Ya Allah Ampuni Dosanya
            E                  Am
     Sayangilah Seperti Menyayangiku
         Dm             Am
     Berilah Ia Kebahagiaan
          E               Am
     Di Dunia Juga Di Akhirat

Itulah, chord gitar Ibu dinyanyikan New Sakha, serta lirik lagu Ibu dalam kunci gitar atau chord New Sakha( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )

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Oh Ibuku Engkaulah Wanita
Yang Ku Cinta Selama Hidupku
Maafkan Anakmu Bila Ada Salah
Tribunlampung.co.id
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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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