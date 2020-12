Chord Gitar Lagu Ketahuan Matta, Lirik Lagu Ketahuan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Ketahuan dinyanyikan Matta.

Termasuk, lirik lagu Ketahuan dalam kunci gitar atau chord Matta.

Baca juga: Chord Gitar Kidung Kasmaran Okid Kres dan Lirik Lagu Kidung Kasmaran

Baca juga: Chord Gitar Jaga Selalu Hatimu Seventeen dan Lirik Lagu Jaga Selalu Hatimu

Am Dm Em Am



Am

Dari awal aku tak pernah

Dm

percaya kata-katamu

G

Karena ku hanya melihat

E

semua dari parasmu

Am

Terakhir kau bilang padaku..

Dm

kau takkan pernah selingkuh

G

Tetapi ternyata dirimu..

E

bermain di belakangku



F

Saat ku melihatmu