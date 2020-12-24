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Chord Gitar Lagu Ketahuan Matta, Lirik Lagu Ketahuan

Chord gitar Ketahuan dinyanyikan Woro Widowati, serta lirik lagu Ketahuan dalam kunci gitar atau chord Woro Widowati

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Chord Gitar Lagu Ketahuan Matta, Lirik Lagu Ketahuan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Ketahuan dinyanyikan Matta.

Termasuk, lirik lagu Ketahuan dalam kunci gitar atau chord Matta.

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Am Dm Em Am

Am
Dari awal aku tak pernah

Dm
percaya kata-katamu

G
Karena ku hanya melihat

E
semua dari parasmu

Am
Terakhir kau bilang padaku..

Dm
kau takkan pernah selingkuh

G
Tetapi ternyata dirimu..

E
bermain di belakangku

F
Saat ku melihatmu

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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
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