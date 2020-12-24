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Chord Gitar Lagu Ketahuan Matta, Lirik Lagu Ketahuan
Chord gitar Ketahuan dinyanyikan Woro Widowati, serta lirik lagu Ketahuan dalam kunci gitar atau chord Woro Widowati
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Chord Gitar Lagu Ketahuan Matta, Lirik Lagu Ketahuan
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Ketahuan dinyanyikan Matta.
Termasuk, lirik lagu Ketahuan dalam kunci gitar atau chord Matta.
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Am Dm Em Am
Am
Dari awal aku tak pernah
Dm
percaya kata-katamu
G
Karena ku hanya melihat
E
semua dari parasmu
Am
Terakhir kau bilang padaku..
Dm
kau takkan pernah selingkuh
G
Tetapi ternyata dirimu..
E
bermain di belakangku
F
Saat ku melihatmu
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung