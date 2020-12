Chord Gitar Lagu Melawan Hati Fiersa Besari ft Prinsa Mandagie, Lirik Lagu Melawan Hati. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Melawan Hati dinyanyikan Fiersa Besari ft Prinsa Mandagie.

Capo di fret 3

Intro G G

.

G Em D C

jam dua pagi dan aku masih terjaga

G Em D C

ingin menghubungimu tapi tidak tahu



D Em

harus berkata apa

C G

sial kau racuni fikiran

D Em D A

kita dipisahkan.. keadaan



G Em D C

ku menampar diri sendiri agar cepat

G Em D C

kembali ke bumi dan melupakan semua



D Em

kesendirian ini

C G

menyiksa diriku perlahan

D Em D A

kita di pisahkan kenyataan



Chorus

Em C D

tak seharusnya aku kehilanganmu

Em C D

tak seharusnya aku merindu

Em C D

biarkan aku pergi melawan hati

Bm C Am

terpuruk telah hancur

C D Em C D A

tanpamu huu uu.. huuu huu uu

C D Em C D A

huuu huu uu.. huuu huu uu..



C D

mengapa bayangmu terus ada

Em Bm

setiap ku memejamkan mata

C Bm

semua kenanganmu membuat diriku

Am F

tak bisa berpikir jernih



-D C D

tolong keluar dari kepala

Em Bm

aku tak mau menjadi khilaf

C

berpisah kita sakit

C

namun bersama

C D Em D C

kita lebih terluka.. huu



Chorus

Em C D

tak seharusnya aku kehilanganmu

Em C D

tak seharusnya aku merindu

Em C D

biarkan aku pergi.. melawan hati

Bm C Am G

terpuruk dan hancur tanpamu

G

tanpamu tanpamu

