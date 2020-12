Chord Gitar Lagu Salah Tapi Baik Cakra Khan, Lirik Lagu Salah Tapi Baik 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Salah Tapi Baik dinyanyikan Cakra Khan.

Termasuk, lirik lagu Salah Tapi Baik dalam kunci gitar atau chord Cakra Khan.

Intro G C Bm E Am

F G E Am Dm G

.

C

kalau sedih itu ada

CMaj7

kalau tangis itu ada

C7 F

mengapa tidak ada air mata

Dm G

kalau rasa itu ada

C G/B Am

mengapa ini tak berasa

Dm G

kalau cinta indah kenapa kah sakit

C

kalau senyum itu ada

CMaj7

kalau sentuh itu ada

C7 F

mengapa kisah ini tidak nyata

-Em Dm G

kalau sayang itu ada

C G/B Am

mengapa ini tak sempurna

Dm Bb G

ada bahagia.. tapi bersama

Chorus

C Bm E Am

di do'aku.. ku temukan tatapmu lagi

Gm C F

ku hidupkan senyumanmu kembali

-Em Dm G

bertemu kamu



C E E7 Am

di do'aku.. kau peluk tubuhku kembali

Gm C F Em

berdua hidup dalam doa ini

Dm G C CMaj7

cinta ini.. salah tapi baik



Intro F G G#

.

C#

kalau semua ini salah

C#Maj7

kalau semua ini derita

C#7 F# -Fm

kenapa Tuhan pertemukan kita

D#m G#

kalau sayang itu ada

C# G# A#m

mengapa ini tak sempurna

D#m B G#

ada bahagia.. tapi bersama

Chorus

C# Cm F A#m

di do'aku.. ku temukan tatapmu lagi

G#m C# F#

ku hidupkan senyumanmu kembali

D#m G#

bertemu kamu



C# F F7 A#m

di do'aku.. kau peluk tubuhku kembali

G#m C# F# Fm

berdua hidup dalam doa ini

D#m G# C# A#

cinta ini.. salah tapi baik

D#m G# A#m D#

cinta ini.. salah tapi baik

F# G#

kisah ini hidup di do'aku



C# F# C#

salah tapi baik

F# C#

Itulah, chord gitar Salah Tapi Baik dinyanyikan Cakra Khan, serta lirik lagu Salah Tapi Baik dalam kunci gitar atau chord Cakra Khan. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )