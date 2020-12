Download Lagu MP3 Wenak Kazama Husein, Streaming MP3 Wenak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, download lagu MP3 Wenak dinyanyikan Kazama Husein di Spotify.

Kamu bisa unduh lagu atau streaming MP3 Wenak.

Berikut, lirik lagu Wenak MP3 dinyanyikan Kazama Husein.

Heyy, Kazama Husein

Wenak



Ey rekam bos

Meh tak post iki

yoyoyoyo

One, fire up my phone (my phone)

I'm on that TikTok fame sh*t

Two, pick a song that grooves

Fools keep on pickin' on me

Its bull its bull

Transition

Flick of hair cost a million

I'm that new thing and that's on you

Zoom zoom zomm (aye aye aye)

I don't want drama only want to live my live

On my terms mama it's the path I decide

There'll be no comma imma ride it till i die

The name's Kazama you can find me when you're high

Rogomu sukmomu gawe cerita nggo awakmu

Rogomu sukmomu gawe cerita nggo awakmu

Mbuyen dibully saiki disegani ey

Delok o aku tangi seko turumu

Yo ji ro lu wenak

nananana nananana

nananana nananana