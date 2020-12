Ilustrasi. Jadwal Leicester City vs Man United, Usai Singkirkan Everton di Piala Liga Solskjaer Makin Pede

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Inggris Pekan ke 15 yang bergulir Sabtu (26/12/2020).

Tiga pertandingan digelar Sabtu (26/12/2020), ada big match Leicester vs Man United.

Kemudian Fulham vs Southamton, serta Aston Villa vs Crystal Palace. Leicester vs Man United digelar pukul 19.30 WIB.

Sementara Fulham vs Southamton pukul 22.00 WIB, Untuk Aston Villa vs Crystal Palace juga di gelar pukul 22.00 WIB.

Untuk Derby London Arsenal vs Chelsea akan berlangsung Minggu (27/12/2020) dini hari jam 00.30 WIB.

Laga Boxing Day 2020 atau laga Liga inggris setelah Natal 2020 dipanaskan laga Leicester City vs Manchester United.

Kita ketahui Leicester City dan Manchester United tengah sama-sama pede.

Leicester City baru saja menang di markas Tottenham Hotspur dengan skor 0-2.

Keunggulan Leicester berasal dari gol-gol yang dicetak oleh Jamie Vardy (45'-p) dan bunuh diri Toby Alderweireld (59').

Ilustrasi. Jadwal Liga Inggris Leicester vs Man United, The Red Devils Usung Modal Bagus ke Stadion King Power (AFP/BEN STANSALL)

Sedangkan Man United tengah dalam kepercayaan diri tinggi mereka baru saja mendepak Everton dari perempat Pinal Piala Liga Inggris, yang di gelar Kamis (24/12/2020) dini hari.