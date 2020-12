Chord Gitar Lagu Aint Gonna Lose You Brett Dennen, Lirik Lagu Aint Gonna Lose You

Ilustrasi. chord gitar Aint Gonna Lose You dinyanyikan Brett Dennen serta lirik lagu Aint Gonna Lose You.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Aint Gonna Lose You dinyanyikan Brett Dennen.

Termasuk, lirik lagu Aint Gonna Lose You dalam kunci gitar atau chord Brett Dennen.

Baca juga: Chord Gitar Kidung Kasmaran Okid Kres dan Lirik Lagu Kidung Kasmaran

Baca juga: Chord Gitar Jaga Selalu Hatimu Seventeen dan Lirik Lagu Jaga Selalu Hatimu

Capo 3 G C You can put a stick in my spokes G C I can be the butt of your jokes G C I can be the laughing stock, I can be the hoax G C But I ain't gonna lose you G C No I ain't gonna lose you G C They can come and tear my house down G C They can run me out of town G C They can tie me up, call me a clown G C But I ain't gonna lose you G C No I ain't gonna lose you D I can't stand the thought of another man G C No I ain't gonna lose you They can make me turn my back on my friends Send me away to san quentin Put me in the hole, a thousand times again But I ain't gonna lose you No I ain't gonna lose you Throw me in a hurricane Tell the whole world I've gone insane Run an electric shock to my brain But I ain't gonna lose you No I ain't gonna lose you D I can't stand The thought of another man G C No I ain't gonna lose you G C No I ain't gonna lose you ( G ) ( C ) Ain't gonna lose X4 I'll sing it from my roof top I'll sing it from the bus stop I'll sing it on the street drunk to a cop But I ain't gonna lose you No I ain't gonna lose Ain't gonna lose you Ain't gonna lose





Itulah, chord gitar Aint Gonna Lose You dinyanyikan Brett Dennen, serta lirik lagu Aint Gonna Lose You dalam kunci gitar atau chord Brett Dennen. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )