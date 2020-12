Chord Gitar Lagu Feliz Navidad Jose Feliciano, Lirik Lagu Feliz Navidad 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Feliz Navidad dinyanyikan Jose Feliciano.

Termasuk, lirik lagu Feliz Navidad dalam kunci gitar atau chord Jose Feliciano.

Em A

Feliz Navidad

D

Feliz Navidad

G

Feliz Navidad

A D

Prospero Ano y Felicidad.

Em A

Feliz Navidad

D

Feliz Navidad

G

Feliz Navidad

A D

Prospero Ano y Felicidad.



Finish with D

Start with D

D G A

I wanna wish you a Merry Christmas

D

I wanna wish you a Merry Christmas

G

I wanna wish you a Merry Christmas

A D

From the bottom of my heart.

Em A

Feliz Navidad

D

Feliz Navidad

G

Feliz Navidad

A D

Prospero Ano y Felicidad.

Em A

Feliz Navidad

D

Feliz Navidad

G

Feliz Navidad

A D

Prospero Ano y Felicidad.

D G A

I wanna wish you a Merry Christmas

D

I wanna wish you a Merry Christmas

G

I wanna wish you a Merry Christmas

A D

From the bottom of my heart

Itulah, chord gitar Feliz Navidad dinyanyikan Jose Feliciano, serta lirik lagu Feliz Navidad dalam kunci gitar atau chord Jose Feliciano. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )