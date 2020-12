Chord Gitar Lagu Haruskah Berakhir Ridho Rhoma, Lirik Lagu Haruskah Berakhir 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Haruskah Berakhir dinyanyikan Ridho Rhoma.

Termasuk, lirik lagu Haruskah Berakhir dalam kunci gitar atau chord Ridho Rhoma.

Baca juga: Chord Gitar Kidung Kasmaran Okid Kres dan Lirik Lagu Kidung Kasmaran

Baca juga: Chord Gitar Jaga Selalu Hatimu Seventeen dan Lirik Lagu Jaga Selalu Hatimu

INTRO :

Em C Em

Em C Em

B C Em

Em

Putik yang sedang berbunga

C

Harum yang sedang mewangi

D C Em

Haruskah gugur ke bumi

Em

Hati yang sedang bahagia

C

Cinta yang sedang bersemi

D C Em

Haruskah berakhir kini

B

Baru saja ku reguk

Am

Manis madu cinta

B

Kini harus kutelan

Em

Pahitnya juwada

INTERLUDE :

B C B G

B C D Em

B Am D Em

REFF :

D

Kalau harus berpisah

Am

Mengapa berjumpa

D C Em

Awal bahagia berakhir merana

Interlude :

Am Em

D

Bukan karna salahmu

Am

Bukan karna salahku

D C Em

Tetapi kita tiada berdaya

Em

Putik yang sedang berbunga

C

Harum yang sedang mewangi

D C Em

Haruskah gugur ke bumi

Em

Hati yang sedang bahagia

C

Cinta yang sedang bersemi

D C Em

Haruskah berakhir kini

B

Baru saja ku reguk

Am

Manis madu cinta

B

Kini harus kutelan

Em

Pahitnya juwada

B C D Em

(*)

Itulah, chord gitar Haruskah Berakhir dinyanyikan Ridho Rhoma, serta lirik lagu Haruskah Berakhir dalam kunci gitar atau chord Ridho Rhoma. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )