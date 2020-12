Chord Gitar Lagu I Loved You DAY6, Lirik Lagu I Loved You

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar I Loved You dinyanyikan DAY6.

Termasuk, lirik lagu I Loved You dalam kunci gitar atau chord DAY6.

[Verse 1] D nan neoreul wonmanghae Bm tto neowaye shiganeul miwohae Em neoreul ireobeorin nan A modeun ge muuimihae [Verse 2] D geuriwohaji ana nan Bm nega bogo shipeun ge anya nan Em naege jwiyeojun neoye sarang (you) A gieokhaenaego shipji ana oh [Chorus 1] D A Really I loved you Bm A neomu saranghaesseunikka geureon geoya Em F#m itgo shipeodo itji mothanikka G A geuraeseo neol itgo shipeun geoya [Chorus 2] Bm A jinshimeuro I loved you D Em neol saranghaetteon mankeum deo himdeun geoya D miwohago shipeodo G E A D haji mothal neoraseo deo miun geoya [Verse 3] D ara (ara) Bm jigeum nae mari jeongmal (jeongmal) Em babo gata boindan geo Em maldo an doeneun geo A I know, I know [Verse 3] D nega nal tteonaga beorin geu sunganbuteo Bm nae sesangeun imi Em meomchwobeorin geol Em A kkeutnabeorin geol Oh~ [Chorus 1] D A Really I loved you Bm A neomu saranghaesseunikka geureon geoya Em F#m itgo shipeodo itji mothanikka G A geuraeseo neol itgo shipeun geoya [Chorus 2] Bm A jinshimeuro I loved you D Em neol saranghaetteon mankeum deo himdeun geoya D miwohago shipeodo G E A G haji mothal neoraseo deo miun geoya [Bridge] G C Bm sashireun naega amuri neoreul jiwoboryeo haedo G E mothandaneun geol ara yeah E F#m G sashireun nega naege isseo ichyeojiji aneul A saramiran geol marya [Chorus 1] D A Bm A I loved you Em F#m itgo shipeodo itji mothanikka G A geuraeseo neol itgo shipeun geoya [Chorus 2] Bm A jinshimeuro I loved you D Em neol saranghaetteon mankeum deo himdeun geoya D miwohago shipeodo G E A haji mothal neoraseo deo miun geoya





Itulah, chord gitar I Loved You dinyanyikan DAY6, serta lirik lagu I Loved You dalam kunci gitar atau chord DAY6.

