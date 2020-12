Chord Gitar Lagu Masa Kecilku Dian Pramana Poetra, Lirik Lagu Masa Kecilku 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Masa Kecilku dinyanyikan Dian Pramana Poetra.

Termasuk, lirik lagu Masa Kecilku dalam kunci gitar atau chord Dian Pramana Poetra.

[Intro]

Bbm C Fm Dm Em D#m Dm Gm

Bm E Am Dm G#m C# F#m Bm

Em A

Dm Bm Em A

Terkenang.. masa masa kecilku

Dm Bm Em A

Senangnya.. aku slalu di manja

Bm E Bm E A

Apa yang ku minta selalu saja ada

E A E A

Dari mama dari papa

E A

Cium pipiku dulu



Dm Bm Em A

Saat ku tiba berulang tahun

Dm Bm Em A

Senangnya hadiahku boneka

Bm E Bm E A

Lucunya kusuka sampai kini ku suka

E A E A

Kini aku tlah dewasa

E Dm

Boneka ku bawa slalu

[Chorus]

Bm E

Ingin ku kembali

Am Dm

Kemasa yang lalu

G#m C#

Bahagianya dulu

F#m

Waktu kecilku

Bm E

Kudengar cerita

Am Dm

Mama papa bilang

G#m C#

Aku lincah lucu

F#m E F#m E

Waktu kecilku

F#m E

Waktu kecilku

E Dm

Aku suka bernyanyi

[Interlude]

Bbm C Fm Dm Em D#m Dm Gm

Bm E Am Dm G#m C# F#m Bm

Em A

Dm Bm Em A

Saat ku tiba berulang tahun

Dm Bm Em A

Tak lupa hadiahku sepeda

Bm E Bm E A

Ku pakai setelah selesai ku belajar

E A E A

Janji mama janji papa

E Dm

Setelahku naik kelas

[Reff :]

Bm E

Ingin ku kembali

Am Dm

Kemasa yang lalu

G#m C#

Bahagianya dulu

F#m

Waktu kecilku

Bm E

Kudengar cerita

Am Dm

Mama papa bilang

G#m C#

Aku lincah lucu

F#m E F#m E

Waktu kecilku

F#m E

Waktu kecilku

E Dm

Aku suka bernyanyi

