Chord Gitar Lagu Muara Kasih Bunda Erie Suzan, Lirik Lagu Muara Kasih Bunda 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Muara Kasih Bunda dinyanyikan Erie Suzan.

Termasuk, lirik lagu Muara Kasih Bunda dalam kunci gitar atau chord Erie Suzan.

Intro:

Am G C Dm G

Em A Dm G

C F Em

Bunda engkaulah muara kasih dan Sayang

Dm Am

apa pun pasti kau lakukan..



Bb C Am G C

demi anakmu yang tersayang

C F Em