Chord Gitar Lagu Remember To Forget Passenger, Lirik Lagu Remember to Forget

chord gitar Remember to Forget dinyanyikan Passenger.

lirik lagu Remember to Forget dalam kunci gitar atau chord Passenger.

INTRO Db F Bbm Eb Gb Ab Db Ab



VERSE ONE Db Well I'm an overthinker F Bbm A daydreamer, a heavy drinker Gb An in-betweener Db Ab Gb Ab Proppin' up the bar, like it's gonna fall down Db I'm a, shit talker F Bbm A bad joker, a Johnny Walker Gb A chain smoker Db Ab Gb Everyone knows it all over town

PRE-CHORUS Ebm Bbm And I know we've just met Db Ab Ebm And you don't know my deal yet Bbm Ab But, I wondered if you would



CHORUS Db Ab Gb Help me remember to forget Db Ab Bbm Gb 'Cause I, I don't wanna wake up yet Db F Stay with me through the night Bbm Gb Until the mornin' light Db Ab Gb Ab Help me remember to forget Db F Bbm Eb Gb Ab Db Ab Yeah-ayy, ayy-ayy VERSE TWO Db 'Cause I'm a future gazer F A past dweller Bbm Gb And I've always been a storyteller Db Ab Gb Ab But, no one's listenin' anymore Db F And I'm a latecomer, a last chancer Bbm Gb A slow runner and a final dancer Db Ab Gb You see me glide across the floor PRE-CHORUS Ebm Bbm And I know it sounds strange Db Ab And I've got nothing to exchange Ebm Bbm Ab But, I wondered if you could





