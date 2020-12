Artis Aura Kasih Marah-marah Lihat Unggahan Eryck Amaral Soal Anak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Aura Kasih kesal lihat postingan suaminya, Eryck Amaral.

Aura Kasih marah-marah di Instagram stories, namun kini sudah dihapus namun berhasil di capture oleh netizen.

Tak sedikit orang yang mengerti arti unggahan Aura Kasih yang menuliskan dengan bahasa Sunda, namun ada netizen yang menerjemahkan artinya.

"Intinya aura tuh kesel Giliran udah mencak², koar² baru deh nongol itu lakinya, pake posting foto anaknya segala. tapi yg di posting itu foto lama," tulis @annesastra.

Sebelumnya, Eryck Amaral, buka suara sekaligus membantah tudingan dirinya tak memberi perhatian pada anaknya, Arabella.

Melalui Instagram pribadinya, Eryck Amaral membagikan tangkap layar interaksi dengan sang anak.

Dalam Story Instagramnya, Eryck Amaral juga menyisipkan pesan untuk si buah hati dengan ungkapan cinta dan kerinduan.

"Whatever happens u still my daugther (Apa pun yang terjadi kamu tetap anakku)," tulis Eryck Amaral pada Jumat (25/12/2020).

Tak hanya pada Araballa, Eryck Amaral juga membagikan momen kebersamaannya dengan anak perempuan lain yang diketahui hasil buah cintanya dengan istri sebelum Aura Kasih.

"Malaikat kecil," tulis Eryck Amaral dalam keterangan foto.

Dalam rangkaian akhir Stories Instagramnya itu, ia menegaskan bahwa betapa pentingnya anak bagi hidup Eryck Amaral.

