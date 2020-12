Chord Gitar Lagu Bebas Bebas Aja SOULJAH ft Neida, Lirik Lagu Bebas Bebas Aja 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Bebas Bebas Aja dinyanyikan SOULJAH ft Neida.

Termasuk, lirik lagu Bebas Bebas Aja dalam kunci gitar atau chord SOULJAH ft Neida.

Baca juga: Chord Gitar Kidung Kasmaran Okid Kres dan Lirik Lagu Kidung Kasmaran

Baca juga: Download Lagu MP3 Salah Tapi Baik Cakra Khan, Streaming MP3 Salah Tapi Baik

Capo di fret 2

Intro C Dm Am G

C Dm Am G

C Dm

jangan dipikirin

Am

coba dirasain

G

getaran itu perlahan

C

hancurkan pertahanan

Dm

rasa yang sekarang

Am

tangan yang kau pegang

G

lukamu lukaku sirna dalam

F

hujan senyuman



F

tak selalu

Em

cita cita datang dan memanggilmu

Dm

tak selalu

G

bicara lantang apa yang kau mau

F

kalau kau takut

Em

cukup pegang erat saja tanganku

Dm F

setelah jatuh yang kau rasa

G

hanya cintalah yang tersisa

Chorus

C Dm

jangan dilawan bro, lemesin aja sis

Am G

kalau jatuh cinta bebas-bebas aja

C Dm

jangan dilawan bro, lemesin aja sis

Am G

kalau jatuh cinta bebas-bebas aja



Intro C Dm Am G



C

kata yang tertahan

Dm

telah tersampaikan

Am

dari tatapanmu

G

banyak yang bisa kau ceritakan

C

kamu tlah ku nanti

Dm

dari lubuk hati

Am

aku takkan pergi

G

sampai mati tetap disini



F

tatap aku

Em

dan katakan yang mengganggumu

D

jangan buat aku

G

terlalu lama menunggu

F

mestinya saat

Em

ini pun kau tahu hatiku

Dm F

berhentilah bertanya

G

biar cinta bicara



Chorus

C Dm

jangan dilawan bro, lemesin aja sis

Am G

kalau jatuh cinta bebas-bebas aja

C Dm

jangan dilawan bro, lemesin aja sis

Am G

kalau jatuh cinta bebas-bebas aja

Chorus Overtone

D Em

jangan dilawan bro, lemesin aja sis

Bm A

kalau jatuh cinta bebas-bebas aja

D Em

jangan dilawan bro, lemesin aja sis

Bm A

kalau jatuh cinta bebas-bebas aja

D

kalau cinta kini sudah memegang kendali

Em

kenapa masih di pikir-pikir dua kali

Bm A

kalau jatuh cinta bebas-bebas aja



D

cinta bisa saja datang padamu lalu pergi

Em

jangan pernah ragu apa kata isi hati

Bm A D

kalau jatuh cinta bebas-bebas aja

Itulah, chord gitar Bebas Bebas Aja dinyanyikan SOULJAH ft Neida, serta lirik lagu Bebas Bebas Aja dalam kunci gitar atau chord SOULJAH ft Neida. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )