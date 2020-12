Chord Gitar Lagu Jalan Pulang Closehead, Lirik Lagu Jalan Pulang 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Jalan Pulang dinyanyikan Closehead.

Intro G D

G D Em D

G D Em D

mungkin tak pernah ada yang merindukan

C D G D

sosok wajah temanku yang hilang

G D Em D

langkahkan kaki kemana pun arahnya

C D G

langkah terakhir menuju pulang

D

pulang

G C

bawa aku pulang

G D

aku ingin pulang

Em D C D

menemani sang bunda yang sendirian

G D Em D

temanku malam sebentar kan kunjung datang

C D G D

meski benci ku tuk melewatkan

G D Em D

diam terdiam berharap aku bisa

C D G

memejamkan mataku berharap

D

cepat

G C

bawa aku pulang

G D

aku ingin pulang

Em D C D

menemani sang bunda yang sendirian

C D

sendirian

Interlude Em D C G 4x D

G C

bawa aku pulang

G D

aku ingin pulang

Em D C D

menemani sang bunda yang sendirian

C D

sendirian

G D Em D

langkahkan kaki kemana pun arahnya

C D G

langkah terakhir menuju pulang

