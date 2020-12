Chord Gitar Lagu Pantang Pulang Sebelum Sayang SOULJAH, Lirik Lagu Pantang Pulang Sebelum Sayang 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Pantang Pulang Sebelum Sayang dinyanyikan SOULJAH.

Termasuk, lirik lagu Pantang Pulang Sebelum Sayang dalam kunci gitar atau chord SOULJAH.

Intro C F C G

C F C G C-G-C

C F C G

C F C G C-G-C



C F

kamu diam aku sudah terbiasa

C G

kau hindari ku jadi percaya diri

C F

kamu malu aku pun semakin maju

C G C

kamu ragu sekarang rindu



C F

kita dekat aku pun mulai merapat

C G

kita dekat ku pegang kau dengan erat

C F

akhirnya kini kamu mulai terpikat

C G C

bujuk rayu tipu muslihat

Chorus

C F

kamu lari.. ku dekati..

C G

kau sembunyi.. kan ku cari..

C F

cepat atau lambat kau kan ku dapat

C G C G C

pantang pulang sebelum sayang



C F

kamu diam aku sudah terbiasa

C G

kau hindari ku jadi percaya diri

C F

kamu malu aku pun semakin maju

C G C

kamu ragu sekarang rindu

C F

kita dekat aku pun mulai merapat

C G

kita dekat ku pegang kau dengan erat

C F

akhirnya kini kamu mulai terpikat

C G C

bujuk rayu tipu muslihat

Chorus

C F

kamu lari ku dekati

C G

kau sembunyi.. kan ku cari

C F

cepat atau lambat kau kan ku dapat

C G C G C

pantang pulang sebelum sayang

C F

kamu lari ku dekati

C G

kau sembunyi kan ku cari

C F

cepat atau lambat kau kan ku dapat

C G C G C

pantang pulang sebelum sayang



Interlude Am Em Am Em

F Em Dm G

C F C G

C F G

Chorus

C F

kamu lari ku dekati

C G

kau sembunyi.. kan ku cari

C F

cepat atau lambat kau kan ku dapat

C G C G C

pantang pulang sebelum sayang



C F

kamu lari ku dekati

C G

kau sembunyi kan ku cari

C F

cepat atau lambat kau kan ku dapat

C G C

pantang pulang sebelum sayang

C G C

pantang pulang sebelum sayang

C G C G C

pantang pulang sebelum sayang

Itulah, chord gitar Pantang Pulang Sebelum Sayang dinyanyikan SOULJAH, serta lirik lagu Pantang Pulang Sebelum Sayang dalam kunci gitar atau chord SOULJAH. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )