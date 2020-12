Chord Gitar Lagu Wi Ing Wi Ing Hyukoh, Lirik Lagu Wi Ing Wi Ing

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Wi Ing Wi Ing dinyanyikan Hyukoh.

Termasuk, lirik lagu Wi Ing Wi Ing dalam kunci gitar atau chord Hyukoh.

Intro

e B G D A E

e B G D A E



Verse 1

Bb6 C9

biteulbiteul georeoganeun naui dari

C6 D9

oneuldo uimieomneun tto haruga heulleogajyo

Bb6 C9

sarangdo kkirikkiri haneungeora mitneun naneun

C6 D9

jomcheoreom dugeundugeun geoririri jeonhyeoeobtjyo

Pre-Chorus

Bb6 C9

wiingwiing harusarido

C6 D9

cheoryanghan nareul biutdeusi meolli naragajyo

Bb6 C9

biingbiing doraganeun

C6 D9

sesangdo nareul biutdeusi gyesok kkumteuldaejyo

Chorus

Bb6 C9

Tell me Tell me, Please dont tell

C6 D9

charari deutji motan pyeoni naegen joheulgeoya

Bb6 C9

Tell me Tell me, Please dont tell

C6 D9

charari boji motan pyeoni naegen joheulgeoya

Bridge