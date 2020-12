Chord Gitar Lagu Summer Clouds Ray LaMontagne, Lirik Lagu Summer Clouds

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Summer Clouds dinyanyikan Ray LaMontagne.

[Intro]

F



[Verse]

F

Sunday, in the afternoon

F

I'll stay if you want me to

Gm Bb F

Hours roll like summer clouds

Gm Bb

And summer clouds don't worry

F

About tomorrow



[Verse]

F

I see sparrow fly

F

I see starlight in your eyes

Gm Bb

Hours roll like summer clouds

Gm Bb

And summer clouds don't worry

F

About tomorrow



[Verse]

Ab Bb F C Bb

Will all of my words lie still as lifeless birds

Bb F

Tied to Earth in tangled lines?

Ab Bb

A soul inside you burns

F C Bb

The wheel, it ever turns

Bb F

What is life but learning, learning how to cry?



[Verse]

F

My love, my evening star

F

My heart is where you are

Gm Bb F

Hours roll like summer clouds

Gm Bb

And summer clouds don't worry

F

About tomorrow

Gm Bb

And summer clouds don't worry

F

About tomorrow

Itulah, chord gitar Summer Clouds dinyanyikan Ray LaMontagne, serta lirik lagu Summer Clouds dalam kunci gitar atau chord Ray LaMontagne.

