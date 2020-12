Chord Gitar Lagu You're Cold Heize, Lirik Lagu You're Cold

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar You're Cold dinyanyikan Heize.

Termasuk, lirik lagu You're Cold dalam kunci gitar atau chord Heize.

[Intro]

Gm Eb F Gm Eb



[Verse 1]

Gm Eb F

Ne moksoriga deullimyeon geuttaen

Gm Eb

Nae sumsoriga gappajyeo geurae



F Gm Dm

Kkwaena oraen shiganeul

Eb

Najochado moreuge

F Gm F Eb

Neoneun nal muldeuryeo gannabwa



Gm

Eoneusaebuteo ilkka

Eb

Naye shiganeun

F

Neoreul ttaradanyeotgo



Gm

Ajik ojido aneun

Eb

Neo eomneun nari

F

Beolsseo buteo geobi na



Gm F

Geojitmalgachi neoege

Eb D

Dajeonghaejineun nareul bomyeo



Gm

Neon mweoga inneun geolkka?

Eb Dm

Wae jakku naneun neoreul ttara byeonhalkka



[Pre-Chorus]

Gm D G F

You take my breath away

C Eb

My everything



[Chorus]

Gm Eb F Bb

Deo mani mani saranghan jjogi deo apeudae

Gm Eb F Bb

Neol mani mani barabon naega apeungabwa



Gm Eb F Bb

You're so cold and you're so hurtful

Gm Eb F Bb

Geuraedo naneun waeilkka neol nochi mothanda



[Instrumental]

Gm Eb F Bb

Gm Eb F Bb



[Verse 2]

Gm Eb

Eodiseobuteoilkka naye maeum giri

F Bb F

Eonjebuteo ireoke nege noyeojyeonna

Gm Eb F Bb

Nuneul tteujido aneun shigando jakku saenggakna



F Gm F

Michilgeot gateun sarangdo

Eb D

Neowa hamkkemyeon hal geot gata



Gm

Nega eopseumyeon geobna

Eb

Ijeneun apa

Dm

Sumirado meomchul deut



[Pre-Chorus]

Gm G F

You take my breath away

C Eb

My everything



[Chorus]

Gm Eb F Bb

Deo mani mani saranghan jjogi deo apeudae

Gm Eb F Bb

Neol mani mani barabon naega apeungabwa



Gm Eb F Bb

You're so cold and you're so hurtful

Gm Eb F Bb

Geuraedo naneun waeilkka neol nochi mothanda



[Bridge]

Gm

Gyeolmari chagabdamyeon ilkjido anketji

Cm

Geu nuga seulpeun yaegil deureumyeo utgenni

F

Geunde isanghagedo nan jakku neol pyeogo

Bb F

Han jang han jang eoneusae ppajyeo ilkgo isseo



Gm Cm

Geureoke eoneusae sumi meojeul deut ulgo isseosseo

F

Ijen deopeul su eomneun neonikka



[Ending]

Gm Eb F Bb

Deo mani mani saranghan jjogi deo apeudae

Gm Eb F Bb

Neol mani mani barabon naega apeungabwa



Gm Eb F Bb

You're so cold and you're so hurtful

Gm Eb F Bb

Geuraedo naneun waeilkka neol nochi mothanda



Gm Eb F Bb

ne moksoriga deullimyeon

Gm Eb F Bb

Nae sumsoriga gappajyeo geurae

Itulah, chord gitar You're Cold dinyanyikan Heize, serta lirik lagu You're Cold dalam kunci gitar atau chord Heize.

